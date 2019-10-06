05 октября 2019
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Из-за пьяного водителя в ДТП на Урале пострадали три ребенка. За жизнь маленькой девочки борются врачи. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали шесть человекФото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Три несовершеннолетние девочки пострадали в ДТП, которое произошло по вине пьяного водителя. По дороге из Асбеста пьяный 46-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, где находились дети.

«В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них — трое детей. Девочки 3, 6 и 11 лет получили серьезные травмы головы и конечностей. За жизнь 3-летней пассажирки, которая перевозилась в автокресле, была пристегнута, и находилась на заднем сидении справа, сейчас борются врачи», — сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. За рулем Mitsubishi находилась мать девочек. Одну из пострадавших девочек хотят перевезти в детскую клиническую больницу №9 в Екатеринбург.

В ДТП также пострадали еще два пассажира Mitsubishi: пожилые мужчина и женщина доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Nissan тоже получил травмы. «Водитель момента столкновения не помнит, но уверен, что не он выехал на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе.

Водитель Nissan также получил травмы
Фото: пресс-служба Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Удар пришелся в левую часть Mitsubishi
Фото: пресс-служба Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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© Служба новостей «URA.RU»
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