Три несовершеннолетние девочки пострадали в ДТП, которое произошло по вине пьяного водителя. По дороге из Асбеста пьяный 46-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, где находились дети.
«В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них — трое детей. Девочки 3, 6 и 11 лет получили серьезные травмы головы и конечностей. За жизнь 3-летней пассажирки, которая перевозилась в автокресле, была пристегнута, и находилась на заднем сидении справа, сейчас борются врачи», — сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. За рулем Mitsubishi находилась мать девочек. Одну из пострадавших девочек хотят перевезти в детскую клиническую больницу №9 в Екатеринбург.
В ДТП также пострадали еще два пассажира Mitsubishi: пожилые мужчина и женщина доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Nissan тоже получил травмы. «Водитель момента столкновения не помнит, но уверен, что не он выехал на полосу встречного движения», — добавили в пресс-службе.