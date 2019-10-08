Мэрия Екатеринбурга представила документ, который определит будущее города на 15 лет

Екатеринбургу выбирают стратегию развития на 15 лет Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга на своем сайте опубликовала проект нового генплана развития города до 2035 года. Документ включает в себя планы по размещению различных объектов, строительству дорожной инфраструктуры, созданию коммунальных объектов. С сегодняшнего дня каждый житель может ознакомиться с документом и предложить в него собственные правки.

Мэрия Екатеринбурга разделила опубликованный проект генплана города на 25 карт. Каждая посвящена отдельной отрасли: объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры. К примеру, из проекта можно узнать, что к 2035 году мэрия планирует открыть в городе около 175 новых детских садов в виде встроенных помещений и отдельных зданий. Что касается школ, то через 15 лет их должно стать больше на 135 единиц.

К проекту генплана также прилагается пояснительная записка на 771 страницу. В ней авторы обосновывают принятые решения по планированию развития города на основе экологических, демографических показателей, состоянии транспортной и социальной инфраструктуры. «В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней, — говорится в пояснительной записке. — Все показатели генерального плана подлежат уточнению в соответствии с последующей разработкой градостроительной документации и муниципальных программ».

Ранее «URA.RU» стало известно, что в новый генплан также будет включен проект кольцевой скоростной электрички «Ласточка». Обсуждение стратегического документа продлится до 29 ноября. При этом экспозиция будет в открытом доступе только до 5 ноября.