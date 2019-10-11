В Перми потратят 113 млн рублей, чтобы украсить новую эспланаду, где травмировались дети

Администрация Перми планирует потратить на реконструкцию эспланады 113,2 млн рублей. Работы продолжатся в следующем году.
До 30 сентября 2020 года подрядчики должны будут преобразить верхний ярус площади — вдоль Петропавловской улицы, от здания областного парламента до уже реконструированной части эспланады. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
По планам пермских чиновников, будущий подрядчик должен установить скамейки и отапливаемый туалет, высадить ели и клены, проложить пешеходные дорожки и оборудовать велопарковку и детскую площадку с батутами. Также техническое задание предполагает размещение систем видеонаблюдения и монтаж подсветки растений. После выполнения всех работ на них будет действовать гарантия продолжительностью 60 месяцев.
Ранее пермские власти занимались обустройством первой и второй очереди эспланады, однако рабочие не успели реконструировать площадь в указанные сроки. Впоследствии сразу несколько детей получили травмы, когда играли на новых фонтанах возле эспланады.