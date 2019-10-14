Москалькова назвала подозреваемого в убийстве саратовской школьницы «мутантом»

Татьяна Москалькова надеется, что обвиняемому не потребуется ее помощь
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала подозреваемого по делу об убийстве саратовской школьницы Михаила Туватина «мутантом» и «получеловеком». Москалькова надеется, что предполагаемый убийца не обратится к ней за помощью.
«Я уполномоченный по правам человека, а не мутантов», — цитирует омбудсмена агентство «Интерфакс».
Девятилетняя девочка из Саратова пропала без вести по дороге в школу 9 октября. Школьницу искали около трех тысяч человек. Через два дня ее тело нашли в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан Михаил Туватин, который позже признал свою вину, напоминает