Москалькова назвала подозреваемого в убийстве саратовской школьницы «мутантом»

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Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, портрет, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова надеется, что обвиняемому не потребуется ее помощьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала подозреваемого по делу об убийстве саратовской школьницы Михаила Туватина «мутантом» и «получеловеком». Москалькова надеется, что предполагаемый убийца не обратится к ней за помощью.

«Я уполномоченный по правам человека, а не мутантов», — цитирует омбудсмена агентство «Интерфакс».

Девятилетняя девочка из Саратова пропала без вести по дороге в школу 9 октября. Школьницу искали около трех тысяч человек. Через два дня ее тело нашли в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан Михаил Туватин, который позже признал свою вину, напоминает РАПСИ. В итоге он был заключен под стражу на два месяца, передает агентство Nation News.

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