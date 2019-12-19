Пресс-секретаря мэрии Ростова-на-Дону задержали за муниципальные контракты со СМИ

В администрацию Ростова-на-Дону пришли с обысками и задержали местного начальника управления по взаимодействию со СМИ Марию Давыдову. Поводом стали махинации при проведении тендера на освещение деятельности мэрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ростовской области.
«[Давыдова] подозревается в превышении должностных полномочий», — рассказал собеседник агентства. По данным источника, задержание связано с тендером на информационное сопровождение деятельности мэрии в 2018 году. Официального подтверждения от силовиков пока нет.
Мэр города Алексей Логвиненко заявил, что не имеет претензий к работе сотрудницы. «Нарушения мы проверяли… может, раньше были, органы разберутся. Сейчас претензий нет», — рассказал глава города.
Ранее о проверке контрактов на освещение деятельности мэрии сообщали в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области. В 2018 году конкурс выиграл не существующий ныне сайт «Деловое сообщество», предложивший за эту работу 22,9 млн рублей. При этом компания «Тихий Дон» была готова взяться за 21,5 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы заподозрить управление по взаимодействию со СМИ в ограничении конкуренции и сговоре с участником конкурса. ФАС признала нарушение мэрией федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок» и «О защите конкуренции». Арбитражный суд региона в ноябре решение поддержал.