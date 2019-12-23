В России готовятся к вечной блокировке YouTube

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube в РФ Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

Сервису «Яндекс.Видео» и видехостингу YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве. С таким заявлением выступили отечественные книжные издатели, которые предупреждают, что вышеупомянутые сервисы могут заблокировать в РФ в любой момент.

«В начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование „Эксмо“ о принятии обеспечительных мер по книге „Задача трех тел“ писателя Лю Цысиня — ее нелегальные аудиоверсии были размещены на YouTube и „Яндекс.Видео“. Теперь сервисы обязаны удалить нелегальные копии книги, однако она по-прежнему доступна на этих ресурсах», — рассказал газете «Ведомости» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. По его словам, данное решение является лишь «первой ласточкой», далее иски к сервисам будут поданы и по другим книгам. В случае, если суды встанут на сторону издателей, АЗАПИ будет настаивать на вечной блокировке «Яндекс. Видео» и YouTube.

Вечная блокировка — крайняя мера в борьбе с пиратскими сайтами, она действует с 2015 года. Она позволяет навсегда блокировать на территории России те интернет-сайты, которые «попались» на нарушении антипиратского законодательства (более того, ситуация не изменит даже удаление порталом всего запрещенного контента: он все равно останется заблокирован и будет недоступен для российских интернет-пользователей).

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего большого интервью федеральным телеканалам заявил об отсутствии планов блокировки доступа к видеохостингу YouTube в связи с принятием закона об устойчивом Рунете, отмечает RT. «Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube», — отмечал глава федерального кабмина.