«НОВАТЭК» получил новый участок для добычи нефти и газа на Ямале

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Бренды ПМЭФ, новатэк
Дочерняя структура «НОВАТЭКа» будет разрабатывать Бухаринский участокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочерняя структура компании «НОВАТЭК» — «Арктик СПГ 1» выиграла аукцион на право пользования Бухаринским участком на Ямале. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

«„Арктик СПГ 1“ выиграло аукцион на право пользования Бухаринским участком для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья», — сообщили в пресс-службе «НОВАТЭКа». Участок расположен в ЯНАО на территории Гыданского полуострова и частично в акватории Обской и Тазовской губы.

По словам специалистов пресс-службы энергетической компании, ресурсный потенциал участка оценивается на уровне более 1 млрд кубометров газа и 74 млн тонн жидких углеводородов. В совокупности они составляют 8,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента: «Лицензия выдается сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами составил 2 346 млн рублей».

В компании также добавили, что приобретение нового участка позволит увеличить ресурсы для следующего СПГ-проекта, аналогичного «Арктик СПГ 2».

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России, разрабатывающий месторождения на Ямале, и один из важнейших налогоплательщиков округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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