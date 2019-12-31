Губернаторы возглавят комиссии по чрезвычайным ситуациям

Ранее комиссии по ЧС возглавляли первые заместители губернаторов
С 31 декабря 2019 года в силу вступил закон, согласно которому комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) возглавят губернаторы субъектов РФ. Этот закон был принят в июне.
«Функции председателей комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов возлагаются на руководителей высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.
Ожидается, что за аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут отвечать главы местных администраций. При этом ранее комиссии по ЧС возглавляли первые заместители губернаторов.
Также с нового года в силу вступят другие изменения. Так, с 1 января в России отменят ряд льгот.