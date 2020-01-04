Росстандарт перечислил АЗС с некачественным топливом на Урале

Росстандарте обнародовали список автозаправок, где продают некачественный бензин. Всего в перечень попали 157 АЗС. Как отметили в ведомстве, среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и повышенное содержание серы в бензине и солярке.
В УрФО после проверки выяснилось, что некачественный бензин и дизельное топливо больше всего продают в Курганской области: 250 км автодороги «Иртыш», пересечение дорог Курган-Екатеринбург, Челябинск-Омск, Куртамышский район, г. Куртамыш, проспект Конституции, 7А, Курган, ул. Ястржембского, 41А, стр. 21, Мишкинский район, 169 км автодороги Р-254 «Иртыш», Шадринск, ул. Свердлова, 137, п. Гравийный, Кетовский район, с. Балки ООО «Гранд», автодорога Р-254 Иртыш 266 км ООО «Гранд», с. Введенское, 250 км трасса «Байкал» ООО «АЗС-Розница», Курган, ул. К. Мяготина, д. 4 ООО «Снабжение».
Немало АЗС с некачественным топливом в Свердловской области: Невьянский район, поселок Цементный, Школьная улица, дом 4 корпус А, Новоуральск, р-н 2-й промышленной площадки ООО «НАВИГАТОР», Ирбит, ул. Советская, 106 ООО «Селена», Верхняя Пышма, Балтымское шоссе, 1/1 ООО «УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ», Алапаевск, ул. Клубная, 61А, 302 км автомобильной дороги М-53 «Байкал».
В ХМАО некачественное топливо обнаружено на пяти АЗС: Югорск, ул. Мира, 77, п.Березово, ул. Шмидта, д. 1, ООО«Нефтепродуктсервис», Нефтеюганск, Восточная зона, район куста 79а ООО «ПетролСтарт», Сургут, ул. 30 лет Победы, 66б ООО «Юганскнефтепродукт», Нефтеюганск, массив 01, квартал 01.
В Тюмени также немало автозаправок. снабжающих автомобилистов бензином плохого качества: Тюмень, 13 км. Окружной дороги, 4 ООО «Нефтегазовая компания КЛАСС!», ул. Федюнинского, 61; ул. 11 км Окружной дороги, стр. 1. МУП «Березовонефтепродукт». В Пермском крае обнаружен некачественный бензин в Краснокамске на 6 км автодороги автодороги Оверята-Стряпунята.
Лидером по продаже некачественного топлива стал Крым и Севастополь, а также Дагестан. Полный список АЗС можно посмотреть