Пассажира самолета из Екатеринбурга задержали за курение на борту

Нарушителю грозит штраф до 1500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажира рейса, летящего из Екатеринбурга в Иркутск, привлекли к административной ответственности за курение на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением „Екатеринбург — Иркутск“ вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пассажира доставили в отделении полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье первой 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). Нарушителем является 36-летний житель Усурийска, сообщается, что ранее он уже был судим. Ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.