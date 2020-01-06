05 января 2020
04 января 2020
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Пассажира самолета из Екатеринбурга задержали за курение на борту

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, место в самолете
Нарушителю грозит штраф до 1500 рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажира рейса, летящего из Екатеринбурга в Иркутск, привлекли к административной ответственности за курение на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением „Екатеринбург — Иркутск“ вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пассажира доставили в отделении полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье первой 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). Нарушителем является 36-летний житель Усурийска, сообщается, что ранее он уже был судим. Ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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