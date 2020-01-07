В Африке пираты похитили двух россиян

Ранее летом пираты захватили грузовое судно у берегов Камеруна
В Нигерии пираты похитили двух россиян. Об этом сообщает посольство РФ в Twitter.
«В результате похищено три человека, в том числе два гражданина России», — говорится в сообщении. В ночь со 2 на 3 января пираты напали на судно Ambika в дельте реки Нигер, передает «Ридус». Сейчас российские дипломаты пытаются освободить граждан РФ.
Ранее летом 2019 года пираты захватили грузовое судно, на котором находилось трое российских моряков. Инцидент произошел в Гвинейском заливе у берегов Камеруна.