В Омске травматолог отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты

Травматолог не стал мириться с условиями труда Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты. Медик признался, что решил оставить свою должность, потому что его не устраивают условия труда.

«Меня не устраивает эта работа. Эти приписки виртуальных больных, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», — заявил в интервью изданию Ngs55.ru Батушенко.

По словам медика, у него высшая категория, но зарплата составляла всего 30 тысяч рублей. При этом травматолог признался, что пришел на работу в нетрезвом состоянии, но именно в этот день он решил уволиться, несмотря на стаж 45 лет, и больше не возвращаться в эту сферу.

В травматологическом отделении городской поликлиники №1 в Омске «URA.RU» сообщили, что никаких комментариев по инциденту они не дают. Однако, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе минздрава Омской области, после того, как Батушенко отказался принимать пациентов, его заменил другой врач. «Чтобы не останавливать процесс оказания медицинских услуг, его заменили на другого врача. На данный момент Батушенко написал заявление об увольнении», — сообщили в ведомстве. Сейчас по факту происшествия и «приписок» пациентов проводится проверка.