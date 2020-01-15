Суд рассмотрит дело должника, проигравшего в карты 25 миллионов долларов Иосифа Кобзона

Бизнесмен долгое время обманывал Иосифа Кобзона, пользуясь его деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление по делу бизнесмена Вагифа Пейсахова, проигравшего в карты 25 млн долларов, которые принадлежат народному артисту России Иосифу Кобзону. Истцом заявления выступает вдова певца Нинель (Нелли) Кобзон, которая требует признать Пейсахова, осужденного за мошенничество в особо крупном размере, банкротом.

«Представитель Кобзон отказался называть сумму задолженности Пейсахова», — пишет РИА «Новости». В карточке дела сумма также не указана. Однако в ходе расследования уголовного дела стало известно, что ранее Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса, но не возвращал долги.

В феврале 2014 года по настоянию Кобзона между ним и Пейсаховым были заключены два договора займа на общую сумму долгов бизнесмена — 25 млн долларов. Спустя месяц Пейсахов заявил, что не сможет вернуть долг, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следователей, Пейсахов изначально не собирался возвращать долги и обманывал Кобзона.

В сентябре 2016 года суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Обращение вдовы артиста поступило в Арбитражный суд 30 октября.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в 2018 году после продолжительной болезни, напоминает «Дни.ру».