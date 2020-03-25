Экс-заместитель гендиректора Уральского оптико-механического завода Вениамин Элинсон, которого считают «главным стилягой» и самым возрастным тусовщиком Екатеринбурга, вернулся на днях с отдыха в Чехии, где отмечал 77-летие. Своими наблюдениями за ситуацией с коронавирусом в Европе и на Урале Элинсон поделился с URA.RU.
«Мы были в Чехии, в санатории, в пятизвездочном отеле, — рассказал он. — Принимали ванны, лечебные грязи. Но что меня поразило — в городе все закрылось. Ничего не работает, кроме аптеки и супермаркета. Нас даже за два дня до окончания поездки перевели в другой отелей: тот, где мы жили, закрылся».
По его словам, в Чехии все ходят в масках, тогда как здесь — «беспечность». «Там если кто не в маске — штрафуют на 100 евро, — рассказал Элинсон. — Я как-то получал специальные аксессуары для телефона, и мне в качестве презента вложили пачку масок. Мы их с собой взяли и в них ходили».
Вернувшись в Екатеринбург, чета Элинсонов ушла на самоизоляцию. «Мы с женой соблюдаем карантин, хотя нас никто не заставлял, — говорит он. — В самолете сказали, что придет врач мерять температуру, мы ждали-ждали, но никто так и не пришел — бумажки только раздали, мы их заполнили, и все». По словам Элинсона, и он, и его супруга чувствуют себя «прекрасно».
По данным URA.RU, Элинсоны возвращались в Екатеринбург тем же рейсом, что и ректор уральского медицинского университета Ольга Ковтун, также ушедшая по возвращении домой на карантин.
Вениамин Элинсон не раз становился героем светских новостей Екатеринбурга: в свои 70 с лишним он часто появляется на тусовках, знает вкус в нарядах, следит за модой, изучает английский и осваивает компьютер. Год назад URA.RU публиковало интервью с ним — он высказывался о пенсионной реформе.
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