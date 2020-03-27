В Екатеринбурге из-за фейка о коронавирусе семью выгнали из магазина

Семью с детьми в Екатеринбурге попросили покинуть магазин «Перекресток». Поводом для радикальных мер стал фейковый указ о запрете на посещение супермаркетов и ТРЦ с несовершеннолетними. Об этом URA.RU сообщил житель Екатеринбурга, которого выгнали с детьми с магазина.
«Мы находились в магазине примерно полчаса. Закупались повседневными продуктами. Уже на выходе, в прикассовой зоне дети разыгрались. Одна из сотрудниц магазина подошла и сказала, что с утра был указ о запрете на появление с детей в торговых центрах и в магазинах. Также сообщила, что если будут вызывать полицию, то родители получат штраф. В итоге пришлось в срочном порядке расплачиваться и покидать магазин», — рассказал собеседник, пожелавший остаться неназванным.
Инцидент произошел в магазине «Перекресток» на Опалихинской, 15. Получить оперативный комментарий в супермаркете на момент публикации не удалось.
В свердловском ГУ МВД опровергли сведения об «охоте на школьников» в общественных местах, распространяемые через мессенджеры уральцев. «Распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Также напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.