В Екатеринбурге из-за фейка о коронавирусе семью выгнали из магазина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, покупатель, супермаркет, гипермаркет, апельсины, защитная маска, магазин, цитрус, ашан, коронавирус, пандемия
Сотрудники магазина сослались на фейковый указ о запрете для детей посещения магазиновФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Семью с детьми в Екатеринбурге попросили покинуть магазин «Перекресток». Поводом для радикальных мер стал фейковый указ о запрете на посещение супермаркетов и ТРЦ с несовершеннолетними. Об этом URA.RU сообщил житель Екатеринбурга, которого выгнали с детьми с магазина.

«Мы находились в магазине примерно полчаса. Закупались повседневными продуктами. Уже на выходе, в прикассовой зоне дети разыгрались. Одна из сотрудниц магазина подошла и сказала, что с утра был указ о запрете на появление с детей в торговых центрах и в магазинах. Также сообщила, что если будут вызывать полицию, то родители получат штраф. В итоге пришлось в срочном порядке расплачиваться и покидать магазин», — рассказал собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Инцидент произошел в магазине «Перекресток» на Опалихинской, 15. Получить оперативный комментарий в супермаркете на момент публикации не удалось.

В свердловском ГУ МВД опровергли сведения об «охоте на школьников» в общественных местах, распространяемые через мессенджеры уральцев. «Распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Также напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СтопCOVID-19, Telegram

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...