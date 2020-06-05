Пользователи Twitter не согласились с позицией японского журналиста Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне не оценили призыв японского политолога вернуть Японии все четыре острова Южно-Курильской гряды. В соцсетях они высказали свое мнение на предложение отдать территории. URA.RU выбрало самые яркие комментарии граждан.

По словам политолога, если Япония вернет себе все четыре острова, это докажет всему миру, что страна может за себя постоять. В России считают, что Москва в ближайшем будущем точно не отдаст острова. Это связано с новыми поправками по Конституции РФ, положением страны на мировой арене и защитой российского Тихоокеанского флота.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter