06 июня 2020
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В Пермском крае два дня подряд растет число новых больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион старается выйти с карантина, но число больных еще растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Два дня подряд в Прикамье растет число новых больных COVID-19. По данным на 7 июня, выявлено 68 новых случаев. Днем ранее прирост составил 56 человек, что на семь больше, чем 5 числа.

«Всего подтверждено 2135 (+68) [случаев COVID]», — сообщили в региональном оперштабе по борьбе с вирусом. За сутки выздоровело десять человек, а у 18 вновь заболевших не было симптомов. Край находится на 76 месте среди регионов РФ по числу заболевших на 100 тысяч человек с показателем 81,2.

Параметры охвата тестирования (97,7 на 100 тыс. человек) и коэффициента распространения заболевания (0,88) позволяют региону начать выход с карантина, однако недостаток свободных больничных мест останавливает этот процесс (41,2% вместо необходимых 50%).

Ранее режим самоизоляции в регионе продлили до 15 июня. Однако был введен ряд послаблений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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