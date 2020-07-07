Больницы Челябинска оснащают кабинами с дезинфицирующим туманом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июля — 209-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 119-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 8 543 случая заражения, выздоровели 5 217 и скончались 169 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 694 230 (+6 368) случаев заражения. Вылечились 463 880 (+9 551) пациентов — почти 67% от заболевших. Умерли 10494 (+198) человек — практически 1,5% от заразившихся.

Челябинская область отдаляется от снятия карантина

В Челябинской области по данным на 7 июля продолжился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 140 случаев заражения, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заражений растет с 3 июля, когда было выявлено 134 заболевших.

«С начала пандемии произошло 8 543 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 115 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 189 человек, с начала пандемии — 5217 жителей области.

За нарушение карантина начали штрафовать фитнес-залы

С 3 июля межведомственные группы проверяют, как в фитнес-центры исполняют предписания Роспотребнадзора. Первый протокол составлен на спортивный клуб в Магнитогорске. Пришедшая туда полиция обнаружила администратора без маски, хотя она у женщины имелась. Апелляция к тому, что в это момент в помещении не было посетителей, не нашла понимания у проверяющих. Теперь администратору грозит штраф до 30 тысяч рублей. Но, поскольку нарушение было совершено впервые, можно рассчитывать на предупреждение.

На Южном Урале возобновили раздачу продуктов сидящим в самоизоляции

В Магнитогорске возобновят выдачу продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты нуждающимся и малообеспеченным людям. К ним относятся пенсионеры старше 65 лет, без родных и близких; малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на детей; семьи с детьми-инвалидами; малообеспеченные семьи с одним родителем; одиноко проживающие инвалиды 3 группы и семьи инвалидов 3 группы. В продуктовые наборы входят гречка, чай, печенье, сгущенка, тушенка, макароны и рыбные консервы.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.