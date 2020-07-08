На свердловском предприятии «РУСАЛа» — вспышка коронавируса

Сотрудники Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Краснотурьинск) заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинских кругах. Предприятие принадлежит компании «РУСАЛ».
«На подразделении „БАЗа“ — Богословской тепловой электростанции — более 10 человек заболели COVID-19. Все они были своевременно изолированы и проходят лечение. На данный момент удалось купировать распространение инфекции», — рассказал собеседник.
Получить оперативный комментарий у представителей «РУСАЛа» на момент публикации не удалось.
В Свердловской области у компании «РУСАЛ» открыто пять предприятий: Североуральский бокситовый рудник (Североуральск), Уральская фольга (Михайловск), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Уральский алюминиевый завод и «Кремний-Урал» (оба в Каменске-Уральском).
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