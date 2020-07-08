07 июля 2020

На свердловском предприятии «РУСАЛа» — вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богословский алюминиевый завод. Краснотурьинск, краснотурьинск, промышленность, баз, богословский алюминиевый завод
На Богословской тепловой электростанции более 10 человек заболели COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Богословского алюминиевого завода (БАЗ, Краснотурьинск) заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинских кругах. Предприятие принадлежит компании «РУСАЛ».

«На подразделении „БАЗа“ — Богословской тепловой электростанции — более 10 человек заболели COVID-19. Все они были своевременно изолированы и проходят лечение. На данный момент удалось купировать распространение инфекции», — рассказал собеседник.

Получить оперативный комментарий у представителей «РУСАЛа» на момент публикации не удалось.

В Свердловской области у компании «РУСАЛ» открыто пять предприятий: Североуральский бокситовый рудник (Североуральск), Уральская фольга (Михайловск), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Уральский алюминиевый завод и «Кремний-Урал» (оба в Каменске-Уральском).

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...