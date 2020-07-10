Собчак раскрыла, как ее друзья летают за границу вопреки запретам

Ксению Собчак возмутили улетевшие за границу друзья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Друзья Ксении Собчак улетели за границу, используя иностранные паспорта, или направление на лечение, а сама она вынуждена посещать «городской бассейн. Об этом журналистка и телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram.

«„Мама, а почему мы так долго уже не были на море?“. Я и сама не знаю, сынок. Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по „медицинским нуждам“, а мы… ходим в бассейн и не унываем», — написала она под опубликованной фотографией.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы появилось предложение внести штрафные санкции в отношении туристов за поездку в другие страны во время пандемии. Согласно опубликованному документу, предлагается внести изменения в законопроект «Об основах туристской деятельности» и КоАП РФ.



Запрет на международные перелеты в России ввели в конце марта. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением коронавируса в мире, напоминает RNS .

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