СПЧ осудил чиновников за вмешательство в дела церкви

Ограничение работы храмов в период пандемии должно исходить от религиозных властей, считают СПЧ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничение работы храмов во время пандемии со стороны региональных властей является грубым нарушением закона. Об этом говорится в докладе Совета по правам человека (СПЧ) «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

По мнению Совета, требования властей и санврачей о прекращении работы храмов нарушают Конституцию РФ. Такие запреты должны исходить от религиозных властей, отмечается в доладе.

«Очевидно, что пандемия не обходит стороной храмы, монастыри, воскресные школы и другие места, связанные с религией. Но запрет на посещение таких мест должен исходить от религиозных властей, а не от светских», — указывают в Совете по правам человека.

Кроме того, незаконной Совет признал практику, в соответствии с которой власти требовали от священнослужителей получать санкнижки, тогда как «священнослужители отсутствуют в перечнях профессий, подлежащих обязательным медосмотрам, а в культовых сооружениях отсутствуют производственные факторы, признаваемые законодательством вредными или опасными».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал граждан, которые ходят в храмы несмотря на действующий режим самоизоляции. А 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве полицейские начали штрафовать верующих, пришедших на литургию в Вербное воскресенье

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