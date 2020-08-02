Масочный режим в Челябинске соблюдают даже манекены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июля, — 236-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 146-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 130 случаев заражения, выздоровели 8 042 и скончались 259 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 856 264 (+5 394) случая заражения. Вылечились 653 593 (+3 420) пациентов — 76% от заболевших. Умерли 14 207 (+79) человек — 1,6% от заразившихся.

Заболеваемость коронавирусом рекордно снизилась

По данным на 3 августа, в Челябинской области зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 110), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последние два месяца.

Умерли два пациента. «С начала пандемии произошло 12 130 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли две женщины в возрасте от 67 и 69 лет. У одной из них COVID-19 осложнил тяжелую болезнь, причиной смерти второй стал непосредственно коронавирус». Выздоровели за сутки 20 человек, с начала пандемии — 8042 южноуральца.

В Челябинске роддом закрыли из-за COVID у рожениц

В Челябинске родильный дом в горбольнице №6 закрыли на дезинфекцию из-за коронавирусной инфекции у рожениц. «У нескольких женщин тест на COVID-19 оказался положительным. Всех пациенток выписали на время обеззараживания помещений, госпитализация приостановлена. «Коронавирус был выявлен у двух женщин, лежавших в разных отделениях — связи между этими случаями не установлено. На время противоэпидемических мероприятий пациентки выписаны под наблюдение врачей по месту жительства. Поступающие в плановом порядке роженицы будут направлены в другие родильные дома города», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

Коронавирус не смог помешать ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в Челябинской области завершен без эксцессов, которые могла бы вызвать пандемия. Пока известны результаты по девяти из 12 ЕГЭ и то, что в Челябинске 77 выпускников получили максимальные 100 баллов по выбранным предметам. Теперь экзамены получат возможность сдать те школьники, которые не смогли это сделать по уважительным причинам.

В мэрии Челябинска похвалили кафе и рестораны

За две недели рестораторы приспособились к работе в условиях ограничений Роспотребнадзора. Об этом заявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Челябинска Олег Извеков. За пять рабочих дней прошедшей недели проверили почти 60 заведений — и каждое второе уложилось в требования.

Заведения общепита приспособились к жизни в условиях карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А в Магнитогорске штрафуют за несоблюдение карантина

В Магнитогорске, начиная с 12 мая, выписали уже 509 протоколов об административных правонарушениях со дня введения масочного режима. Чаще всего они происходят в крупных торговых сетях, сообщили в администрации города. Штрафуют как руководителей и работников, так и посетителей магазинов, заведений общепита и парикмахерских. Гражданам грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей, предпринимателям и юридическим лицам — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение чревато дисквалификацией директоров на срок от года до трех лет.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Власти Челябинска начали готовить школы к установке рециркуляторов, в которых будет обеззараживаться воздух. Сейчас идет мониторинг образовательных учреждений, а к началу учебного года они получат соответствующее оборудование.

До 9 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.