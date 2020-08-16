Готовность челябинских школ к «постковидному» учебному году проинспектировал полпред Николай Цуканов (в центре) и губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 августа — 250-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 160-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 374 случая заражения, выздоровели 9526 и скончались 311 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 927 745 (+4 892) случая заражения. Вылечились 736 101 (+3 133) пациентов — 79% от заболевших. Умерли 15 740 (+55) человек — почти 1,7% от заразившихся.

Южный Урал побил свой рекорд по числу заболевших

В Челябинской области по данным на 17 августа зафиксировано 75 случаев заболевания коронавирусом за сутки (в предыдущие два дня зарегистрировано накануне было 79 и 78 соответственно), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Таким образом, регион обновил минимум заражений, который был зарегистрирован в конце мая. «С начала пандемии заразились 13 374 южноуральца, сейчас лечение проходят 3495 жителей региона, — пояснили URA.RU в оперштабе. — За последние сутки умерли четыре человека в возрасте от 56 до 80 лет. У 65-летнего пациента причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 32 человека, с начала пандемии — 9526 жителей области.

Текслер расскажет челябинским учителям, как работать в пандемию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет 20 августа традиционный августовский педсовет. Там обсудят работу школ и прочих учебных заведений в новом учебном году, с учетом требований нераспространения COVID-19. Педсовет частично пройдет в режиме ВКС. Ранее губернатор заявил, что все школы в области с 1 сентября, закрытые на карантин с 25 марта, начнут работать в обычном режиме, но торжественные линейки пройдут без гостей и родителей. Исключение сделано для родителей первоклассников. Все взрослые будут обязаны надеть на линейки медицинские маски.

Названы виновные во вспышке COVID в онкоцентре

За вспышку коронавируса в областном онкодиспансере наказаны заместитель главного врача, завотделением и старшая медицинская сестра отделения. Чиновник лишь добавил, что ко всем троим были применены дисциплинарные меры взыскания. Вспышка в онкоцентре, которая произошла в середине июня, обеспечила абсолютный с начала пандемии рекорд по числу заражений — 270 случаев за сутки на утро 22 июня. До этого максимумом была цифра в 192 заражений.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

В июле число вакансий в Челябинской области сразу на 12% по сравнению с июнем, сообщили URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. При этом, на фоне отмены коронавирусных ограничений, в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны»: количество вакансий взлетело сразу на 85%. В разделе «Спорт, фитнес, красота» — на +66%, «Домашний персонал» — на +62%. Также в топ-10 самых нуждающихся в сотрудниках сфер вошли «Наука, образование» (+55%); «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+44%); «Автомобильный бизнес» (+38%); «Административный персонал» (+34%); «Инсталляция и сервис» (+30%); «Страхование» (+28%) и «Управление персоналом» (+24%). А вот в здравоохранении спрос на специалистов упал почти на треть.

В Челябинске полностью готовы к учебному году 87% учебных заведений, заявил на совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. Уже известно, что в классах будут работать рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Учителям во время занятий придется носить медицинские маски, школьников от этой обязанности освободили.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.