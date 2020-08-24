В Кремле опровергли контакты с оппозицией Беларуси

У Кремля нет связи с оппозицией в Беларуси, никакие переговоры не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет каналов связи, и каких-либо переговоры не ведутся. Мы не знаем платформу и требования оппозиции», — заявил Песков. Он отметил, что установление контактов с оппозицией станет вмешательством во внутренние дела Беларуси.
В Кремле все еще видят прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела Беларуси, отметил представитель президента. Песков отметил, что Кремль считает такую ситуацию неприемлемой, а у Беларуси должна быть возможность самостоятельно решать внутренние проблемы.
В Кремле констатируют, что со стороны протестующих в Минске нет провокаций, протесты проходят мирно, отметил Песков. Он добавил, что силовики, в свою очередь, тоже корректно выполняют свои обязанности. Песков также заявил, что в Кремле не будут комментировать выход действующего главы Беларуси Александра Лукашенко и его сына с автоматами.
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