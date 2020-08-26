В области было потрачено свыше 137,5 млн рублей на тесты на коронавирус
В области потратили более 137 млн рублей на тесты — в Тобольске и Ялуторовске готовят к зиме теплоцентрали — в Тюмени двое рабочих сорвались с высоты — сотрудника ФСИН осудили на 4 года. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
Власти потратили более 137 млн рублей на COVID-тесты
- В регионе с марта по август 2020 года было потрачено свыше 137,5 млн рублей на проведение более 179 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Деньги расходовались из регионального фонда обязательного медицинского страхования.
В Ялуторовске проходит масштабная подготовка к зиме, в Тобольске восстановили тепломагистраль
- В Ялуторовске отремонтируют 38 котельных и проложат 1,5 км трубопровода. Это повысит надежность сетей в зимний период и улучшит качество горячей воды.
- В нагорной части Тобольска энергетики восстановили горячее водоснабжение. В масштабном ремонте магистральной сети участвовали более 50 специалистов, которые занимались реконструкцией трубопровода круглосуточно, в три смены.
На стройке в Тюмени погибли двое рабочих
- Утром 26 августа на стройке элитного жилого комплекса в Тюмени с высоты сорвалась люлька с двумя рабочими. Их смерть констатировали медики скорой помощи. На месте трагедии работают сотрудники СУ СК области.
В Тюмени осудили экс-сотрудника ФСИН
- Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего младшего инспектора колонии, который за взятки приносил осужденному телефоны и иные запрещенные предметы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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