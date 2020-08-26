26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 27 августа. В регионе на ковид-тесты потратили десятки миллионов, на тюменской стройке погибли рабочие

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
В области было потрачено свыше 137,5 млн рублей на тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В области потратили более 137 млн рублей на тесты — в Тобольске и Ялуторовске готовят к зиме теплоцентрали — в Тюмени двое рабочих сорвались с высоты — сотрудника ФСИН осудили на 4 года. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

Власти потратили более 137 млн рублей на COVID-тесты

  • В регионе с марта по август 2020 года было потрачено свыше 137,5 млн рублей на проведение более 179 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Деньги расходовались из регионального фонда обязательного медицинского страхования.

В Ялуторовске проходит масштабная подготовка к зиме, в Тобольске восстановили тепломагистраль

  • В Ялуторовске отремонтируют 38 котельных и проложат 1,5 км трубопровода. Это повысит надежность сетей в зимний период и улучшит качество горячей воды.
  • В нагорной части Тобольска энергетики восстановили горячее водоснабжение. В масштабном ремонте магистральной сети участвовали более 50 специалистов, которые занимались реконструкцией трубопровода круглосуточно, в три смены.

На стройке в Тюмени погибли двое рабочих

В Тюмени осудили экс-сотрудника ФСИН

  • Ленинский районный суд Тюмени приговорил к 4 годам лишения свободы бывшего младшего инспектора колонии, который за взятки приносил осужденному телефоны и иные запрещенные предметы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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