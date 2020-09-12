В Челябинске объяснили вал заявлений о нарушениях на выборах

Глава облизбиркома Сергей Обертас предложил общественникам доказать серьезность обвинений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Включение Челябинской области в пятерку регионов России, где, по версии движения «Голос», произошло максимальное число нарушений на выборах, объясняется подходом общественников к их фиксации и масштабом избирательной кампании. Об этом заявил URA.RU глава облизбиркома Сергей Обертас.

«Большое число заявлений о нарушениях обусловлено масштабом выборов, просто по закону больших чисел. Предстоит обновить не только состав заксобрания, но и депутатский корпус всех муниципалитетов, кроме Трехгорного и Челябинска. Это 3,1 тысячи мандатов и еще больше претендентов, которые могут иметь претензии друг к другу и озвучивать их», — пояснил Обертас.

По его словам, «Голос» принимает «в зачет» все заявления о нарушениях, не проверяя их. «Я убежден, что голосование пройдет в сугубо законном и открытом русле. Все сообщения оперативно отрабатываются. Нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов, не обнаружено. Пусть покажут хотя бы одно», — указал глава избиркома. Представляющий движение «Голос» в регионе Юрий Гурман не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

По данным «Карты нарушений» на сайте «Голоса», утром 13 сентября Челябинская область вошла в топ-пять субъектов РФ, откуда поступило максимальное число заявлений о нарушениях — 12. Далее следовали Краснодарский край (9), Самарская область (8), ЯНАО (7) и Владимирская область (5). В целом, за период кампании число обращений из Челябинской области достигло 85. Для сравнения: в Краснодарском крае оно приблизилось к 200, а в Ивановской области составило более 100.

С 8 часов утра главного и самого напряженного дня голосования, по версии общественников, добавилось всего два нарушения Фото: скрин сайта движения «Голос»