12 сентября 2020
11 сентября 2020

В Челябинске объяснили вал заявлений о нарушениях на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Челябинск, переносная урна для голосования
Глава облизбиркома Сергей Обертас предложил общественникам доказать серьезность обвинений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Включение Челябинской области в пятерку регионов России, где, по версии движения «Голос», произошло максимальное число нарушений на выборах, объясняется подходом общественников к их фиксации и масштабом избирательной кампании. Об этом заявил URA.RU глава облизбиркома Сергей Обертас.

«Большое число заявлений о нарушениях обусловлено масштабом выборов, просто по закону больших чисел. Предстоит обновить не только состав заксобрания, но и депутатский корпус всех муниципалитетов, кроме Трехгорного и Челябинска. Это 3,1 тысячи мандатов и еще больше претендентов, которые могут иметь претензии друг к другу и озвучивать их», — пояснил Обертас.

По его словам, «Голос» принимает «в зачет» все заявления о нарушениях, не проверяя их. «Я убежден, что голосование пройдет в сугубо законном и открытом русле. Все сообщения оперативно отрабатываются. Нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов, не обнаружено. Пусть покажут хотя бы одно», — указал глава избиркома. Представляющий движение «Голос» в регионе Юрий Гурман не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

По данным «Карты нарушений» на сайте «Голоса», утром 13 сентября Челябинская область вошла в топ-пять субъектов РФ, откуда поступило максимальное число заявлений о нарушениях — 12. Далее следовали Краснодарский край (9), Самарская область (8), ЯНАО (7) и Владимирская область (5). В целом, за период кампании число обращений из Челябинской области достигло 85. Для сравнения: в Краснодарском крае оно приблизилось к 200, а в Ивановской области составило более 100.

С 8 часов утра главного и самого напряженного дня голосования, по версии общественников, добавилось всего два нарушения
Фото: скрин сайта движения «Голос»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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