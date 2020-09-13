COVID отказывается сдавать позиции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 сентября — 278-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 188-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам выходных в Челябинской области число зараженных достигло 15 382, выздоровели 12 139 и скончались 422 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне зарегистрировано 1 062 811 (+5 449) случаев заражения. Вылечились 876 225 (+2 690) пациентов — более 82% от заболевших. Умерли 18 578 (+94) человека — 1,7% от заразившихся.

Регион обновил рекорд по заражениям

По данным на 12 сентября, зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. Таким образом, регион обновил рекорд заболеваемости за последние два месяца. Относительно хорошая новость в том, что на фоне роста заболеваемости несколько снизилась суточная смертность — с пяти случаев до трех-четырех.

Доля заболевших детей резко выросла

К утру 13 сентября было зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом. Снижения практически не произошло, на этом фоне резко увеличилось число заболевших школьников — с одного-трех до шести за сутки. Ковидные вспышки в школах начали возникать в течение второй недели после начала учебного года, к 14 сентября болеют 13 учеников, закрыто на карантин четыре класса.

В школах отказались от карантина по COVID

В школах Челябинской области решили не отправлять на карантин классы, где у одного или нескольких учеников нашли коронавирус. На 14-дневный дистант будут переводить соседей по парте, близких друзей и тех, с кем постоянно общался ребенок. Прочие одноклассники заболевшего будут учиться, как и раньше. Насколько эффективно такой подход будет препятствовать распространению инфекции, пока неясно, но число отправленных на дистант классов с этого момента остается неизменным.

Почему в России начался рост заражений

В некоторых регионах России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, признали в правительстве. «Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — констатировал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.