Свердловских предпринимателей научат зарабатывать на соцпроектах

Бизнесменам региона 22 сентября дадут практические советы, как построить жизнеспособный бизнес Фото: СОФПП

Социальным предпринимателям расскажут, как строить жизнеспособный бизнес в условиях карантина. Спикеры онлайн-форума «Самое время» 22 сентября в онлайн-формате дадут практические советы бизнесменам региона. Об этом во время пресс-конференции сообщил замдиректора свердловского фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

«Мы проводим много обучающих и информационных мероприятий: акселераторы, школа социального предпринимательства, форумы, встречи. С каждым годом их география растет: если в 2019 году было охвачено девять свердловских городов, то в 2020 — уже 17. Число выпускников наших акселераторов исчисляется сотнями. Ближайшее крупное событие, которое будет доступно всем желающим — форум „ САМОЕ ВРЕМЯ. Социальное предпринимательство “», — уточнил он.

Форум организован областным министерством инвестиций и развития и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В рамках онлайн-форума будут проходить прямые эфиры с представителями власти, крупного бизнеса, известными социальными предпринимателями, в том числе из других стран. Также будет организован онлайн-стенд с визитками, а также виртуальные экскурсии на предприятия.

На данный момент в федеральном реестре социальных предпринимателей — 34 резидента от Свердловской области. По словам замглавы областного министерства инвестиций и развития Евгения Копеляна, это меньше 1% от числа бизнесменов региона. «Не все понимают преимущества сбора определенного количества документов, поскольку само по себе нахождение в реестре оно не означает получение льгот. А во-вторых, если это предпринимательство, то оно осуществляется для получения прибыли, а не льготы», — объяснил Копелян.

Деятельность социальных предпринимателей направлена на обеспечение занятости и поддержку инвалидов, пожилых и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, эта сфера предполагает улучшение условий жизни граждан и расширение их возможностей.