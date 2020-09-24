Некоторые регионы РФ могут не справиться с ростом заболеваемости Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые российские регионы рискуют не справиться с ростом заболеваемости коронавирусом, поэтому там могут ввести карантин, считает иммунолог Виталий Зверев. В разговоре с URA.RU он отметил, что не все субъекты РФ могли подготовиться к ухудшению эпидемиологической ситуации.

«Некоторые регионы могут оказаться не готовы. Может начаться серьезный подъем заболеваемости. Там вполне могут ввести карантин. Одно дело говорить о Москве, а другое дело говорить о [других регионах] России», — рассказал Зверев.

Однако эксперт уверен, что всеобщий режим самоизоляции, как прошлой весной, в стране вводить не будут. Он также подчеркнул, что введение такого карантина нежелательно, так как из-за этого рискуют пострадать россияне с хроническими заболеваниями и те, кому нужна профессиональная медицинская помощь, поскольку больницы перепрофилируют на работу с больными COVID-19.

По его словам, российская система здравоохранения готова к росту числа заболеваний. Врачей подготовили к работе с такими пациентами, разработана схема лечения больных COVID-19. «Но если кто-то чего-то не сделал, то это серьезный промах. Наверное, за это тогда кто-то будет отвечать», — предположил Зверев.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что в России снова введут карантин, если система здравоохранения не выдержит увеличения числа заболевших коронавирусом. Тем временем за последнюю неделю в Москве число госпитализированных с COVID-19 выросло на 30%, из-за несоблюдения мер эпидбезопасности закрывают магазины, передает телеканал 360. За границей также растет заболеваемость, потому Роспотребнадзору пришлось ужесточить ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа россиян.