Армения заявила о готовности пойти на уступки по Карабаху

Ереван готова пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — сказал Пашинян в интервью агентству France-Presse [цитата по ТАСС].
Накануне Пашинян и Путин обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон». Путин призвал срочно прекратить бои.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.
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