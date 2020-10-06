06 октября 2020

Армения заявила о готовности пойти на уступки по Карабаху

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Армения готова пойти на зеркальные уступки по Карабаху, сказал Никол Пашинян Фото: Правительство Республики Армения
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван готова пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — сказал Пашинян в интервью агентству France-Presse [цитата по ТАСС].

Накануне Пашинян и Путин обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон». Путин призвал срочно прекратить бои.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Мировое сообщество высказывалось о необходимости прекратить огонь в непризнанной республике, однако обстрелы территории продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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