Разработчик «Новичка» назвал версию отравления Навального «чушью»

Версия об отравлении блогера Алексея Навального ядом «Новичок», который в порошковом виде якобы добавили в жидкость, не состоятельна. В воде он теряет свои боевые свойства. Об этом журналистам рассказал разработчик отравляющего вещества Леонид Ринк.
«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются „Новичками“, они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — приводит РИА «Новости» слова Ринка. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что Навальный мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, растворенного в чае, который блогер пил в аэропорту Томска.
Ранее Леонид Ринк неоднократно утверждал, что Алексей Навальный не мог быть отравлен боевым ядом. По его словам, вещества, обнаруженные в организме блогера, вполне могли образоваться из-за алкоголя или приема таблеток. Россиянину стало плохо в конце августа при перелете из Томска в Москву. Самолет с блогером пришлось экстренно посадить в Омске. Врачам удалось спасти его жизнь, но он впал в кому. Через некоторое время Навального перевезли в клинику в Германии, где ему стало лучше.
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