14 октября 2020

Разработчик «Новичка» назвал версию отравления Навального «чушью»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Версия отравления Алексея Навального не состоятельна, уверен Леонид Ринк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Болезнь Алексея Навального

Версия об отравлении блогера Алексея Навального ядом «Новичок», который в порошковом виде якобы добавили в жидкость, не состоятельна. В воде он теряет свои боевые свойства. Об этом журналистам рассказал разработчик отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются „Новичками“, они терпеть не могут воду, они гидролизуются», — приводит РИА «Новости» слова Ринка. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что Навальный мог быть отравлен «Новичком» в виде порошка, растворенного в чае, который блогер пил в аэропорту Томска.

Ранее Леонид Ринк неоднократно утверждал, что Алексей Навальный не мог быть отравлен боевым ядом. По его словам, вещества, обнаруженные в организме блогера, вполне могли образоваться из-за алкоголя или приема таблеток. Россиянину стало плохо в конце августа при перелете из Томска в Москву. Самолет с блогером пришлось экстренно посадить в Омске. Врачам удалось спасти его жизнь, но он впал в кому. Через некоторое время Навального перевезли в клинику в Германии, где ему стало лучше.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...