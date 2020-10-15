15 октября 2020

Прогноз: РФ может выйти на 1 млн заражений коронавирусом в день

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Жизнь города во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ для снижения темпов распространения коронавируса COVID-19. Екатеринбург, прогулка, человек в маске, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19, девушка в маске, коронавирус
Ученые озвучили негативный сценарий развития пандемии в России Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При самом негативном сценарии развития пандемии коронавируса ежедневный прирост зараженных в России может достигнуть 1 млн уже к 1 января. Однако такое вероятно только если россияне откажутся носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Такой прогноз сделали в Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, который ведет работы по России совместно с МФТИ.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в том случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее», — приводит газета «Известия» слова заместителя завлабораторией анализа показателей здоровья населения МФТИ Станислава Отставнова.

Наиболее благополучный сценарий при условии ношения масок и соблюдения дистанцирования предполагает цифру в 4 тысячи зараженных в день. Что касается летальности, в худшем сценарии прогнозируется в среднем 4 тысячи смертей в день, в оптимистичном — порядка 200. При этом, как отмечает издание, в прогнозе предполагается, что сейчас COVID-19 ежедневно заражаются 20-30 тысяч россиян. Это является оценочным суждением с учетом всех заболевших, включая бессимптомных, а не только пациентов с положительным тестом.

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