ФСБ: похищенные алмазы «Алросы» поставлялись армянскому депутату

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ФСБ раскрыла подробности об украденных у «Алросы» алмазах
ФСБ раскрыла подробности об украденных у «Алросы» алмазах Фото:

Похищенные у российской добывающей компании «Алроса» алмазы поставлялись в армянскую фирму, конечным бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Об этом сообщает ФСБ.

«Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО „АДМ Даймонде“, бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.», — уточняется в сообщении. Его передает РИА Новости. По информации службы, сотрудники ведомства совместно со Следственным комитетом РФ пресекли деятельность группы лиц, систематически похищавших высококачественное алмазное сырье у «Алросы» с целью последующей незаконной реализации и контрабанды в Армению. Также в ходе расследования были задержаны сотрудница фирмы и ее сыну, которые занимались контрабандой.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала агентству РИА Новости, что по этому делу задержана банда, среди участников которой есть сотрудница «Алросы». При обысках у задержанных изъяли около 200 тысяч карат алмазов технического назначения, а также денежные средства и ювелирные изделия.

В ходе следственных мероприятий установлено, что похищенное сырье вывозилось за пределы России и через цепочку посредников попадало в Армению, где реализовывалось через аффилированные структуры. Расследование продолжается, ведутся мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

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Похищенные у российской добывающей компании «Алроса» алмазы поставлялись в армянскую фирму, конечным бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян. Об этом сообщает ФСБ. «Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО „АДМ Даймонде“, бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.», — уточняется в сообщении. Его передает РИА Новости. По информации службы, сотрудники ведомства совместно со Следственным комитетом РФ пресекли деятельность группы лиц, систематически похищавших высококачественное алмазное сырье у «Алросы» с целью последующей незаконной реализации и контрабанды в Армению. Также в ходе расследования были задержаны сотрудница фирмы и ее сыну, которые занимались контрабандой. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала агентству РИА Новости, что по этому делу задержана банда, среди участников которой есть сотрудница «Алросы». При обысках у задержанных изъяли около 200 тысяч карат алмазов технического назначения, а также денежные средства и ювелирные изделия. В ходе следственных мероприятий установлено, что похищенное сырье вывозилось за пределы России и через цепочку посредников попадало в Армению, где реализовывалось через аффилированные структуры. Расследование продолжается, ведутся мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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