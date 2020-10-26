Яндекс признался, что выдавал данные россиян по запросам властей

Яндекс впервые опубликовал отчет о прозрачности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За первую половину 2020 года в компанию «Яндекс» поступило 15,3 тысячи запросов от российских госорганов на раскрытие данных пользователей. Из них компания удовлетворила 84%. Об этом свидетельствует первый отчет, выпущенный «Яндексом».

«Самое важное — и это касается любых наших сервисов, — мы всегда выдаем минимально необходимые данные. Это всегда индивидуальный случай для каждого запроса», — рассказал «Медузе» глава пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский. Как сообщили в компании, по 12,9 тысячи запросов компания предоставила информацию властям, а в оставшихся 2,4 тысячи случаев отказалась это делать. Грабовский пообещал, что «Яндекс» отныне будет публиковать такие отчеты каждые полгода.

Больше всего запросов поступило на выдачу данных пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта» (всего 8,8 тысяч обращений, из них 7,7 тысяч удовлетворены). На втором месте по числу запросов от госорганов — сервис «Яндекс.Такси» (всего 5,2 тысячи обращений, удовлетворены 4,1 тысячи).

Как объяснили в компании, чаще всего приходят запросы на данные пользователя, который использовал один из сервисов «Яндекса» для мошенничества. По «Яндекс.Такси» предоставляются номер автомобиля и данные водителя — это необходимо для уточнения данных о ДТП. Получить информацию из «Яндекс.Почты» сложнее всего — как объяснили в компании, доступ к переписке пользователя предоставляется только по судебному решению.