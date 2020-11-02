В Челябинской области новый рекорд заражений коронавирусом

Челябинцам настоятельно рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 3 ноября, зарегистрирован очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Общее число инфицированных за минувший день составило 172, в том числе и один школьник, рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. За минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 20 788 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4 807 южноуральца. Умерли шесть человек в возрасте от 53 до 89 лет. У двух пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других четырех коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 82 человека, с начала пандемии — 15 281 житель области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со 2 ноября временно приостановил диспансеризацию населения. Соответствующее распоряжение, подписанное Текслером, появилось на официальном правовом портале.

Средства, которые были предусмотрены на проведение профосмотров, будут переданы медицинским учреждениям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, диспансеризация возобновится после улучшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.