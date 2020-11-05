Кремль заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

В России сложилась напряженная ситуация с коронавирусом, но система здравоохранения готова бороться с эпидемией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эпидемия развивается, ситуация весьма напряженная, но она под контролем», — рассказал Песков во время конференц-кола. Он уточнил, что система здравоохранения в стране мобилизована и готова реагировать на новые вспышки коронавируса.
Песков добавил, что Россия имеет опыт борьбы с пандемией. Страна использует знания, полученные как российскими вирусологами, так и специалистами за границей. Это связано с тем, что способы борьбы с инфекцией в разных странах отличаются, рассказал Песков.
На 5 ноября в России выявлено 19 404 случая заражения коронавирусом. За последние сутки умерли 292 пациента. Выписались к 5 ноября 12 238 человек.
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