Кремль заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков уточнил, что система здравоохранения в стране мобилизована Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России сложилась напряженная ситуация с коронавирусом, но система здравоохранения готова бороться с эпидемией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эпидемия развивается, ситуация весьма напряженная, но она под контролем», — рассказал Песков во время конференц-кола. Он уточнил, что система здравоохранения в стране мобилизована и готова реагировать на новые вспышки коронавируса.

Песков добавил, что Россия имеет опыт борьбы с пандемией. Страна использует знания, полученные как российскими вирусологами, так и специалистами за границей. Это связано с тем, что способы борьбы с инфекцией в разных странах отличаются, рассказал Песков.

На 5 ноября в России выявлено 19 404 случая заражения коронавирусом. За последние сутки умерли 292 пациента. Выписались к 5 ноября 12 238 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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