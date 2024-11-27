В Подмосковье возле жилого дома взорвалась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Московской области произошел взрыв автомобиля (фото из архива)
В Московской области произошел взрыв автомобиля (фото из архива) Фото:

В Одинцовском районе Московской области в жилом комплексе «Лайково» произошел взрыв легкового автомобиля, сообщили представители экстренных служб. На момент происшествия в район были оперативно направлены следователи.

«В жилом комплексе „Лайково“ произошел взрыв легкового автомобиля», — передает РИА Новости слова источника. Представитель экстренных служб также уточнил, что на месте уже работают следователи.

В настоящее время специалисты пытаются установить причины происшествия. Подробности инцидента и возможные версии произошедшего пока неизвестны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одинцовском районе Московской области в жилом комплексе «Лайково» произошел взрыв легкового автомобиля, сообщили представители экстренных служб. На момент происшествия в район были оперативно направлены следователи. «В жилом комплексе „Лайково“ произошел взрыв легкового автомобиля», — передает РИА Новости слова источника. Представитель экстренных служб также уточнил, что на месте уже работают следователи. В настоящее время специалисты пытаются установить причины происшествия. Подробности инцидента и возможные версии произошедшего пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...