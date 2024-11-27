В Одинцовском районе Московской области в жилом комплексе «Лайково» произошел взрыв легкового автомобиля, сообщили представители экстренных служб. На момент происшествия в район были оперативно направлены следователи.
«В жилом комплексе „Лайково“ произошел взрыв легкового автомобиля», — передает РИА Новости слова источника. Представитель экстренных служб также уточнил, что на месте уже работают следователи.
В настоящее время специалисты пытаются установить причины происшествия. Подробности инцидента и возможные версии произошедшего пока неизвестны.
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