Киркоров добавил новую услугу для выступления на закрытых вечеринках в Новый год

Киркоров станет Дедом Морозом за 12 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Филипп Киркоров согласен выступить на закрытой новогодней вечеринке в костюме Деда Мороза
Филипп Киркоров согласен выступить на закрытой новогодней вечеринке в костюме Деда Мороза Фото:

Певец Филипп Киркоров добавил новую услугу и стал самым дорогим Дедом Морозом в России, установив цену в 12 миллионов рублей за выступление на закрытых новогодних вечеринках. Этот тариф включает не только обычное выступление, но и возможность обсудить дополнительные условия за отдельную плату.

«Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей. Поп-король согласен выступить на вашей закрытой новогодней вечеринке в костюме», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно предоставленной информации, у артиста в расписании много свободного времени, особенно в декабре и январе.

Кроме того, Киркоров предъявляет специфические требования к условиям своего пребывания на мероприятии, включая гримерку с зашторенными окнами, наличие любимых продуктов и напитков. Также звезда настаивает на строгих мерах безопасности, включая участие службы охраны и правоохранительных органов.

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Певец Филипп Киркоров добавил новую услугу и стал самым дорогим Дедом Морозом в России, установив цену в 12 миллионов рублей за выступление на закрытых новогодних вечеринках. Этот тариф включает не только обычное выступление, но и возможность обсудить дополнительные условия за отдельную плату. «Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей. Поп-король согласен выступить на вашей закрытой новогодней вечеринке в костюме», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно предоставленной информации, у артиста в расписании много свободного времени, особенно в декабре и январе. Кроме того, Киркоров предъявляет специфические требования к условиям своего пребывания на мероприятии, включая гримерку с зашторенными окнами, наличие любимых продуктов и напитков. Также звезда настаивает на строгих мерах безопасности, включая участие службы охраны и правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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