Киркоров добавил новую услугу для выступления на закрытых вечеринках в Новый год

Певец Филипп Киркоров добавил новую услугу и стал самым дорогим Дедом Морозом в России, установив цену в 12 миллионов рублей за выступление на закрытых новогодних вечеринках. Этот тариф включает не только обычное выступление, но и возможность обсудить дополнительные условия за отдельную плату.
«Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году — Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей. Поп-король согласен выступить на вашей закрытой новогодней вечеринке в костюме», — сообщает telegram-канал Mash. Согласно предоставленной информации, у артиста в расписании много свободного времени, особенно в декабре и январе.
Кроме того, Киркоров предъявляет специфические требования к условиям своего пребывания на мероприятии, включая гримерку с зашторенными окнами, наличие любимых продуктов и напитков. Также звезда настаивает на строгих мерах безопасности, включая участие службы охраны и правоохранительных органов.
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