В России водителям хотят усложнить повторное получение прав

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предложило убрать из закона лазейку для пьяных водителей. Согласно закону, сейчас автомобилисты в теории могут получить права сразу после лишения.
«Не имевшие водительских прав нарушители, пойманные за рулем в состоянии опьянения или отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, не смогут получить разрешение сдать экзамен на получение водительского удостоверения, пока не закончится срок административного наказания», — пишет РИА «Новости». Такой же запрет предусматривается для тех, кто осужден по уголовной статье. Изменения предполагается внести в 26-ю статью федерального закона «О безопасности дорожного движения».
На сегодняшний день за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет. В случае если нарушитель повторно попался пьяным за рулем, его ждет наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.
Ранее с идеей ужесточения наказания для нетрезвых водителей выступили общественники и юристы. Они предложили взыскивать сумму от одного до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом — от двух до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами — до 3,5 млн рублей. Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин предложил массово внедрять алкозамок, блокирующий работу автомобиля, пишет RT.
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