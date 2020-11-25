Челябинские власти анонсировали начало массовой вакцинации от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 26 ноября — 350-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 261-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 25 306, выздоровели 16 650 и скончались 827 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 138 828 (+24 326) случаев заражения. Вылечился 1 634 371 (+23 226) пациент — 76,4% от заболевших. Умер 37 031 (+491) человек — больше 1,7% от заразившихся.

Коронавирус продолжил наступление на Южный Урал

В Челябинской области, по данным на 25 ноября, зафиксирован 241 случай заражения коронавирусом за сутки. Скачок оказался очень резким: накануне оперштаб сообщил о 228 инфицированных, днем ранее о 223. Абсолютным рекордом суточной заболеваемости с начала пандемии остаются 258 заражений. При этом третьи сутки подряд в области умирают по девять пациентов с COVID-19.

В области запускают массовую вакцинацию от COVID

В Челябинской области начинают массовую вакцинацию от коронавируса, заявил губернатор Алексей Текслер. Партия из трех тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в регион в начале декабря. В первую очередь прививки получат медики, учителя школ и преподаватели вузов, а также полицейские — те, кто общается с большим количеством людей и в силу этого входят в группу риска.

В свободной продаже «Спутник V» не появится: аптеки не располагают возможностями для хранения препарата, а гарантировать успех самостоятельной вакцинации невозможно. По той же причине прививки от COVID не будут ставить выездные медицинские бригады, как это происходит с вакцинацией от гриппа. Первая партия вакцины — всего из 42 доз — поступила в область еще в конце сентября. Ею были привиты медики, ни один из них после этого не заболел коронавирусом.

Из-за карантина в моргах Челябинска по девять дней не выдают тела

В Челябинской области родственники усопших больше недели не могут получить тела из моргов. В некоторых случаях тело удавалось забрать лишь на девятый день после смерти.

«С начала пандемии в несколько раз выросла нагрузка на патологоанатомов. Им необходимо проводить вскрытия по каждому случаю смерти от пневмонии для точного выяснения причин, тогда как ранее это была лишь часть летальных случаев. Количество сотрудников осталось прежним, поэтому времени на процедуры патологоанатомических исследований уходит больше, в связи с чем приходится ждать», — заявили URA.RU в региональном минздраве.

В Челябинске от коронавируса умерла учительница

В школе №92 Челябинска умерла от коронавируса учительница математики Раиса Бастракова, которая посвятила педагогике около 60 лет. «По нашим данным, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. Ученики и коллектив школы помнят ее светлым и очень хорошим человеком», — рассказали URA.RU в школе. По данным источников URA.RU, учительница скончалась 25 ноября ночью. Ей было 82 года.

Из-за скандала с «Би-2» срывается концерт Полины Гагариной

После скандала с нарушением социальной дистанции на концерте «Би-2» концерт Полины Гагариной в Челябинске пройдет в особом режиме либо не состоится вообще. Об этом стало известно, когда организаторы и этого концерта начали продавать билеты с нарушением постановления губернатора Алексея Текслера о пределе заполняемости зала. Масла в огонь подлило предложение организаторов отмененного концерта Гагариной в Екатеринбурге к купившим билеты — ехать с ними в Челябинск. Как заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, ситуацию будут обсуждать на региональном оперативном штабе, где и примут решение.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Действующий в регионе до 27 декабря режим повышенной готовности обновился. Так, власти запретили новогодние и рождественские праздники и программы в кафе и ресторанах и ввели ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах. До принятия такого постановления залы можно было заполнять наполовину, теперь не более чем на 25%. Для читателей URA.RU мы подготовили актуальный список запретов и ограничений.

Озвученный губернатором Алексеем Текслером план «перезагрузки» коронавирусных ограничений включает гораздо больше пунктов. В том числе дистанционное обучение для старших классов и студентов; ограничение продажи билетов в кинотеатры и концертные залы; полный запрет массовых мероприятий.