24 декабря 2020

В России выросло число нарушений при госзакупках. Причины

© Служба новостей «URA.RU»
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В период карантина в РФ ослаб контроль в сфере госзакупок Фото: Анна Майорова © URA.RU

За 11 месяцев текущего года число нарушений при госзакупках выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019. Причина кроется в ослабленном контроле за сделками во время карантина и неправомерном проведении экстренных закупок. Об этом заявил гендиректор Центра размещения госзаказа, юрист Александр Строганов.

«Многие пытались притянуть свои госзакупки к ситуации с коронавирусом. Но одно дело — лекарства, а другое — покупка, например, канцелярских скрепок. Под этим же предлогом некоторые втихую стали заключать госконтракты с единым поставщиком», — цитирует эксперта газета «Известия».

По его словам, контроль в сфере госзакупок ослаб в период карантина, а летом прокуратура начала проверки и выявила огромное количество нарушений. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что распространенным нарушением стала завышенная стоимость товара у поставщиков. Например, медицинские маски закупались по 18—20 рублей за штуку, а стоили на самом деле 8 рублей.

Так, больница в ХМАО почти полгода нарушала требования госзакупок. Медучреждение почти полгода заключало договоры на поставку лекарств с единственным поставщиком, игнорируя конкурсные процедуры и нарушая закон. При этом в контракт входили лекарства из списка жизненно важных, а также медизделия. В ходе проверки было выявлено еще 22 нарушения договора с этим поставщиком.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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