Минздрав: какие факторы влияют на течение COVID у беременных

Беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания коронавирусом. Такие данные следуют из обновленных рекомендаций Минздрава России.
«Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ожирение), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности. Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях», — цитирует документ ТАСС. В Минздраве также отметили, что коронавирус может вызвать тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также приводят к почечной недостаточности и смерти.
Процент смертности от COVID-19 среди беременных составляет до 25%. При этом врачи отмечают, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у беременных женщин встречается значительно чаще, чем в популяции.
Ранее в ВОЗ рассказали, что женщинам, планирующим в ближайшее время завести ребенка, нужно учитывать условия пандемии. Перед планированием зачатия необходимо сделать анализ на антитела, посмотреть, насколько напряжен иммунитет. Привитым лучше воздержаться от беременности хотя бы на полгода.
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