Мэр Екатеринбурга попросил денег на борьбу со снегом

Алексей Орлов попросил 500 млн рублей на покупку техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить городу 500 миллионов рублей на покупку новой снегоуборочной техники, сообщил вице-мэр по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов на заседании гордумы. По его словам, администрация рассчитывает, что эти средства будут выделены при корректировке областного бюджета.

«Как я понимаю, есть договоренность у Алексея Валерьевича [Орлова] с губернатором. Мы подготовили соответствующую заявку на 500 миллионов рублей и рассчитываем, что при корректировке областного бюджета нам дополнительные деньги дадут», — сказал Бубнов. Он также отметил, что сейчас на балансе города 412 единиц зимней техники (из них 298 — с истекшим сроком эксплуатации).

Как писало URA.RU, с конца декабря 2020 года жители Екатеринбурга жалуются на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров. Врио градоначальника Алексей Орлов объяснял проблемы тем, что техника, имеющаяся у коммунальщиков, изношена на 70%.