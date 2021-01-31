Коллега Ельцина назвал его самую большую мечту

У первого президента РФ была большая мечта — прожить до 100 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый президент России Борис Ельцин мечтал долго жить, до 90 или даже ста лет. Об этом журналистам рассказал бывший глава протокола экс-главы государства Владимир Шевченко.

«У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило», — цитируют Шевченко РИА «Новости». Он проработал с Ельциным 17 лет, с момента переезда первого президента в Москву.

Шевченко рассказал, что бывший шеф полностью отдавал себя работе, главной его задачей было — уйти от прошлого в настоящее. 1 февраля 2021 года Ельцину исполнилось бы 90 лет, он скончался в апреле 2007 года на 77 году жизни.