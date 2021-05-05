Мэрия Челябинска хочет взыскать все долги с экс-начальника ФСБ

На земельном участке размещалась штрафстоянка для эвакуированных автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская мэрия намерена обжаловать решение арбитражного суда региона по сумме взысканной задолженности с компании «Лидер плюс». Речь идет о долге в размере более 2,5 миллиона рублей за аренду земельного участка, сообщили URA.RU в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) города. Основным совладельцем фирмы и ее руководителем является экс-начальник отдела ФСБ Златоуста Геннадий Вильшенко.

«Решением арбитражного суда региона исковые требования комитета удовлетворены частично, с ООО „Лидер плюс“ взыскано неосновательное обогащение с процентами в размере 1 миллиона 171 тысячи рублей, — сообщили URA.RU в ведомстве. — Судебный акт не вступил в законную силу, в связи с чем комитет обжалует его в установленном законом порядке».

В арбитражном суде была заявлена сумма задолженности за неосновательное обогащение при использовании земельного участка в размере более 2,5 миллиона рублей. В КУиЗО добавили, что в рамках рассмотрения дела ответчиком оплачена задолженность по основному долгу в сумме 1 миллион 473 тысячи рублей. Сам Вильшенко ранее заявлял URA.RU, что задолженность гасится каждый месяц и никаких претензий к ним не поступало.

Фирма, которой руководит Вильшенко, с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин. У фирмы не имелось документов на землю, которой она пользуется. Речь идет о штрафстоянке на улице Энгельса, которую впоследствии перевели на другой участок.