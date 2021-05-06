Бузова рассказала о своем самочувствии после операции. Видео

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Бузова Ольга, бузова ольга
Родители знают о состоянии знаменитости Фото:

Экс-телеведущая скандального шоу «Дом-2», певица Ольга Бузова впервые прокомментировала свое состояние после проведенной операции. Она сообщила поклонникам, что отходит от наркоза.

«Я приду в себя и все расскажу. Я отхожу от наркоза и нахожусь под контролем врачей. Мама и папа знают, что все хорошо», — поделилась знаменитость в Stories в соцсети Instagram.

В начале мая сообщалось, что бывшая телеведущая программы «Дом-2» оказалась в реанимации, и ей уже сделали операцию. Поклонники выдвинули множество версий, одна из которых — травмы во время работы, передает телеканал 360. Ситуацию прокомментировал пиар-директор артистки Антон Богославский. Он подтвердил информацию о болезни певицы и отметил, что за ее состоянием следят лучшие врачи. Причины госпитализации по-прежнему не разглашаются, отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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