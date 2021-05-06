Онколог перечислил неочевидные симптомы рака

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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, медик
Онколог рассказал при каких симптомах стоит бить тревогу Фото:

Образующие в легких полипы могут перерождаться в злокачественные опухоли. Поэтому обнаруженные новообразования нужно удалять. Об этом заявил хирург-онколог Иван Карасев.

«Причина почему обнаруженный полип нужно удалять — есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки», — утверждает Карасев на своей странице в Instagam. Эксперт предупреждает, что некоторое время появившиеся симптомы могут списываться на астму или бронхит.

Однако бить тревогу можно уже тогда, когда появляется свистящее, шумное, затрудненное дыхание, а также одышка и затруднения с глотанием. Отмечается, что доброкачественные опухоли трахеи и бронхов не вызывают симптомов, пока не достигают размеров, из-за которых затрудняется дыхание.

«Многие новообразования на поверхности слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов можно удалить без разрезов, во время эндоскопии», — сообщает МК.RU.

Увеличить риск развития рака могут обычные повседневные продукты, предупредили онкологи. Речь идет о пище с большим содержанием жира и сахара.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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