Онколог перечислил неочевидные симптомы рака

Онколог рассказал при каких симптомах стоит бить тревогу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Образующие в легких полипы могут перерождаться в злокачественные опухоли. Поэтому обнаруженные новообразования нужно удалять. Об этом заявил хирург-онколог Иван Карасев.

«Причина почему обнаруженный полип нужно удалять — есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки», — утверждает Карасев на своей странице в Instagam. Эксперт предупреждает, что некоторое время появившиеся симптомы могут списываться на астму или бронхит.

Однако бить тревогу можно уже тогда, когда появляется свистящее, шумное, затрудненное дыхание, а также одышка и затруднения с глотанием. Отмечается, что доброкачественные опухоли трахеи и бронхов не вызывают симптомов, пока не достигают размеров, из-за которых затрудняется дыхание.

«Многие новообразования на поверхности слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов можно удалить без разрезов, во время эндоскопии», — сообщает МК.RU .

Увеличить риск развития рака могут обычные повседневные продукты, предупредили онкологи. Речь идет о пище с большим содержанием жира и сахара.