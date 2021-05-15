Войска Украины обстреляли жилые дома Донбасса

Армия Украины выпустила боевые снаряды по домам Донецка, где находились мирные жители. Об этом сообщили местные жители Донбасса.
«Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка», — передает газета «Известия» со ссылкой на сообщения местных жителей. Дома Донецка повреждены, но пострадавших в результате обстрелов нет, добавили в издании.
Оказавшиеся под обстрелом местные жители рассказали, что снаряды ВСУ попадали в их гостиные, пробивали крышу. В это время в доме спали люди. Жители Донбасса рассказали, что обстрелы ведутся вторую неделю. Оказавшиеся под обстрелами отметили, что перед нападением ВСУ над домами пролетал беспилотник. При этом вооруженных сил Народной милиции в данном районе нет.
Ранее представитель ДНР сообщил об обстреле поселка около города Горловки, передает RT. Отмечается, что из-за обстрелов ВСУ погибли более 13 тысяч человек. 8 мая во время нападения Украины умер пенсионер, сообщает телеканал 360.
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