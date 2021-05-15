Войска Украины обстреляли жилые дома Донбасса

Войска Украины обстреляли дома мирных жителей ДНР Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

новость из сюжета Война на Украине

Армия Украины выпустила боевые снаряды по домам Донецка, где находились мирные жители. Об этом сообщили местные жители Донбасса.

«Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка», — передает газета «Известия» со ссылкой на сообщения местных жителей. Дома Донецка повреждены, но пострадавших в результате обстрелов нет, добавили в издании.

Оказавшиеся под обстрелом местные жители рассказали, что снаряды ВСУ попадали в их гостиные, пробивали крышу. В это время в доме спали люди. Жители Донбасса рассказали, что обстрелы ведутся вторую неделю. Оказавшиеся под обстрелами отметили, что перед нападением ВСУ над домами пролетал беспилотник. При этом вооруженных сил Народной милиции в данном районе нет.

Ранее представитель ДНР сообщил об обстреле поселка около города Горловки, передает RT. Отмечается, что из-за обстрелов ВСУ погибли более 13 тысяч человек. 8 мая во время нападения Украины умер пенсионер, сообщает телеканал 360.