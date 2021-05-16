Зоозащитница вступилась за женщину, обвиняемую в убийстве кошек

Светлана Ильинская считает, что обвиняемая в живодерстве не могла выбрасывать кошек из окна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Женщина, которая предположительно выбрасывала кошек из окна, могла быть не виновна в инциденте. Об этом URA.RU рассказала президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Ранее СМИ обвиняли жительницу Москвы в том, что она выбрасывала из окна кошек, которых находила на улице и приносила домой. Очевидцы сообщают, что после этого она обещала покончить жизнь самоубийством. Источник сообщал, что от рук женщины пострадали более 20-ти кошек. Десять из них погибли.

«Скорее всего никто никого не выбрасывал из окна. Скорее всего это сделали соседи и свалили на нее, чтобы упечь в психушку», — рассказала Ильинская. Она подчеркнула, что часто соседи заводчиков кошек негативно относятся к домашним животным. Зоозащитник допустила, что на москвичку оказывали давление, из-за чего та сошла с ума.

«Соседи не понимают, что человек помогает животному. Они думают, что человек сумасшедший. Соседи начинают просто издеваться, и человек живет в постоянном стрессе», — объяснила Ильинская. По ее словам, кошек могли выбрасывать из окна жители дома, которым не нравится запах, исходящий от животных.

Также зоозащитник допустила, что кошки могли выпрыгивать из окна сами. При этом в виновности кошатницы Ильинская сомневается. «В то, что она сама их выбрасывала, если честно, я не верю», — заключила она.