Юрист объяснил, как выявить ненадежный банк

Названы признаки банка, который вскоре закроется Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предписания от Центробанка и неправдоподобно высокие ставки указывают на то, что кредитное учреждение может в скором времени закрыться. Об этом заявила ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

«Предписания [ЦБ] выдаются не только банкам на грани банкротства, но это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года», — цитирует эксперта «Прайм».

Россиянам посоветовали мониторить позицию банка в кредитном рейтинге. Если она резко падает, значит, у кредитного учреждения есть проблемы. Неправдоподобно высокие процентные ставки по вкладам и счетам также должны вызвать сомнения, отмечает Михеева. Это означает, что банк любыми способами пытается привлечь деньги. «Также отклонение от стандартных условий кредитования — знак к дополнительной проверке. Банки на грани банкротства идут на все, чтобы завлечь клиентов. Помним, что бесплатный сыр — только в мышеловке», — отмечает специалист.

Ранее экономист Михаил Делягин выразил уверенность, что коронавирусный кризис затронет банковский сектор, в результате чего некоторые кредитные организации лишатся лицензии. В связи с этим экономист посоветовал забрать свои средства из ненадежных банков, поскольку лишь самые крупные компании смогут выстоять во время кризиса, передает телеканал 360. Чистая прибыль российского банковского сектора в 2020 году снизилась лишь на 100 миллиардов рублей.